Elevii de la "Antipa" tot nu stiu unde vor face cursuri, cu 5 zile inainte de inceperea noului an scolar

Cu mai putin de o saptamana inainte de inceperea noului an scolar, elevii de la Colegiul "Antipa" stiu sigur ca nu vor face cursuri in scoala lor. In prezent, in cladire sunt executate lucrari de conformare la normele ISU, astfel ca nu pot avea loc cursuri. Unde vor face, insa, nu stiu. Nici autoritatile nu prea stiu, iar parintii sunt revoltati ca elevii ar putea face cursuri in "program de fabrica": de la 15.00 la 20.00.Ieri, mai multi parinti au mers la Primarie, chiar la prima ora, pentru ... citeste toata stirea