Elevii de la Colegiul "Mara Baiulescu", tot in online "administrativ"

Elevii de la Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu" vor face cursuri in online si in aceasta saptamana, si saptamana urmatoare. Cel mai tarziu, copiii vor reveni la cursurile cu prezenta fizica din 7 februarie. Daca nu sunt schimbari majore in ceea ce priveste gradul de ocupare a paturilor Covid, care ar putea sa-i trimita pe toti copiii din judet in online.Elevii ar fi trebuit sa fie online doar saptamana trecuta, pana pe 21 ianuarie, insa procesul mutarii nu s-a incheiat. Practic, in prezent, ... citeste toata stirea