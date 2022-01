Elevii de la Mesota, Saguna si Grigore Moisil fac cursuri de securitate cibernetica cu experti din cadrul SRI

Mediul online incepe sa devina, din ce in ce mai mult, o alternativa la realitatea de zi cu zi. In acest conditii, securitatea cibernetica, mai ales in aceasta perioada pandemica, devine un subiect de interes national. In acest context, Serviciul Roman de Informatii, prin al sau Centru National Cyberint, a dezvoltat un proiect dedicat tinerei generatii, practic, cea mai vulnerabila in fata criminalitatii cibernetice.Vinerea Cyber este organizata de doua ori pe luna si se adreseaza liceenilor. ... citeste toata stirea