Elevii de la Scoala Gimnaziala nr. 2 vor face in continuare sport pe unde apuca

Desi in curtea Scolii Gimnaziale Nr. 2 din Brasov exista sala de sport noua, pentru care municipalitatea a platit peste 27 milioane de lei, elevii de la aceasta unitate de invatamant fac sport, in continuare, pe unde apuca. Noua sala a fost configurata pentru gimnastica, nu pentru activitatile sportive destinate elevilor, iar planurile de rezerva ale autoritatilor locale, respectiv construirea unui balon, apoi a unei noi sali de sport prin Compania Nationala de Investitii nu au putut fi puse in ... citește toată știrea