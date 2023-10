Matematica va fi adaptata contextelor din viata reala, iar elevii de liceu vor deprinde competente care sa ii ajute sa utilizeze si "sa se raporteze critic la moduri de gandire si forme de prezentare specifice matematicii", potrivit profilului absolventului de liceu, lansat in dezbatere publica de Ministerul Educatiei, in data de 13 octombrie. Elevii de liceu care in toamna anului 2025 vor intra la liceu ar trebui sa fie primii care vor invata dupa programe noi. Acestea, la randul lor, vor fi ... citeste toata stirea