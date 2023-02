Elevii din Brasov au facut propuneri pentru bugetul local

In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local de marti, 31 ianuarie, reprezentantii Consiliului Copiilor Brasoveni le-au prezentat alesilor propunerile pentru bugetul municipiului pe anul 2023, ce va fi dezbatut in sedinta extraordinara de plen din 2 februarie 2023. Aceste propuneri au fost pregatite dupa ce tinerii au avut discutii cu reprezentantii Primariei Brasov, cu alesii locali, dar si cu brasovenii din zona strazii Carierei, una in care locuiesc persoane din categoriile defavorizate. ... citeste toata stirea