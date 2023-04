Incepand din acest an, Planetariul Cosmonaut Dumitru Prunariu va fi prezent in scolile brasovene pentru a arata elevilor Soarele asa cum nu l-au vazut niciodata si pentru a prezenta cat mai multe informatii despre steaua aflata la 150 de milioane de kilometri distanta de Pamant.Ne vom lua telescoapele, le vom aseza in curtile scolilor, le vom orienta spre Soare si vom urmari steaua care ne incalzeste, atata timp cat astrul e pe cer, alaturi de elevi si de profesori.Activitatea, sustinuta si ... citeste toata stirea