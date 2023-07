Rezultatele elevilor la Evaluarea Nationala reflecta disparitatile si inegalitatile socio-economice dintre regiunile de dezvoltare ale Romaniei: astfel, regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia, care se regasesc constant in aproape toate analizele comparative ale Uniunii Europene ca fiind cele mai sarace zone ale Europei (38,2%, respectiv 37,1% - 2022), au cele mai multe medii sub 5 (27,8%, respectiv 29,5) la Evaluarea Nationala.De asemenea, regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, afectata in ... citeste toata stirea