In trei unitati de invatamant din municipiul Fagaras au fost organizare joi, 12 ianuarie a.c., actiuni de informare si prevenire pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic, prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente scolilor si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica in zona acestora. Politistii i-au sfatuit pe ... citeste toata stirea