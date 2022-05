Elevii din invatamantul profesional si dual vor beneficia de masa calda si prin servicii de catering, potrivit legii promulgate de Klaus Iohannis

Elevii din invatamantul profesional, tehnic si dual vor beneficia de masa calda si prin servicii de catering, nu doar in cantine scolare, potrivit legii promulgate de Klaus Iohannis.Liceenii care urmeaza cursuri in invatamantul profesional si tehnic, dar si elevii din invatamantul dual pot beneficia de masa gratuita in cantinele scolare sau prin servicii de catering si cazare gratuita in internatele scolare.Legea a fost promulgata joi, 5 mai 2022, de presedintele Klaus Iohannis.Potrivit ... citeste toata stirea