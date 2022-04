Elevii intra in vacanta de primavara. Cand se incheie vacanta de Paste. Calendar Evaluare Nationala si Bacalaureat

Elevii din toate ciclurile de invatamant intra in vacanta de primavara astazi, 15 aprilie, pana in 1 mai.Vacanta va include atat Pastele catolic (17 aprilie), cat si Pastele ortodox (24 aprilie), precum si ziua libera din 1 mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an scolar in aceasta structura, urmand ca de anul viitor in loc de semestre sa existe 5 module de invatare, care vor alterna cu cinci vacante.Conform actualei structuri a anului scolar, vacanta de primavara incepe din 15 ... citeste toata stirea