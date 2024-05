Elevii revin in banci dupa Paste. Cand sunt programate Evaluarile Nationale, Bacalaureatul si Admiterea la liceu

Scoala incepe pe 8 mai, dupa vacanta de primavara si dupa sarbatorile de Paste pentru crestinii ortodocsi, conform calendarului anului scolar 2023-2024. Urmeaza Evaluarile Nationale, Bacalaureatul si Admiterea la liceu.Cursurile din modulul 5 de scoala incep in mijlocul saptamanii, miercuri, 8 mai, si dureaza pana pe 21 iunie 2024.Modulul 5 este cel in care au loc Evaluarile Nationale de la clasele II-VI, transmite Edupedu.Cursurile acestui an scolar se incheie pe 21 iunie 2024, potrivit ... citește toată știrea