Elevii se pot adresa AJOFM imediat ce termina scoala

Absolventii care vor sa se inscrie la AJOFM o pot face imediat ce termina scoala. Anul acesta, elevii de clasa a XII-a termina mult mai repede liceul, in 27 mai. Din 30 mai, acestia se pot adresa Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca. "Colegii mei au inceput campania in scoli pentru elevii din anii terminali. Astfel, am desfasurat activitate de consiliere in 20 de licee si, de asemenea, sedintele au fost in numar de 40, la care au participat peste 1.000 de elevin dubn judetul Brasov. Aceasta ... citeste toata stirea