Fundatia Conservation Carpathia si Parcul National Padurile Bavariei invita elevii din jurul Muntilor Fagaras sa "Adopte un colt de natura" simbolic si sa se inscrie in cursa pentru o excursie de 7 zile in Parcul National Padurile Bavareze, primul si cel mai mare parc national din Germania. Excursia va avea loc in perioada 23 - 29 iulie, vor fi selectati 15 elevi, iar termenul limita pana la care tinerii pot aplica este 10 iunie.Concursul ,,Adopta un colt de natura" este o initiativa a ... citeste toata stirea