Elevii si studentii, asteptati la "Fotogeografica"

Casa de Cultura a Studentilor Bucuresti va invita sa participati la editia a XXVIII-a a Salonului National de Fotografie "Fotogeografica". Inscrierile se pot efectua pana pe 31 iulie 2024, online, pe www.fotogeografica.ro, cu lucrari in cele trei sectiuni ale concursului: patrimoniu cultural, peisaj natural si wildlife, in categoriile elevi/studenti si open (fara limitare de varsta).Jurizarea lucrarilor se realizeaza intre 15 - 25 august 2024, iar anuntarea rezultatelor se va face in data de ... citește toată știrea