Din aceasta toamna, elevii vor avea mai multe interdictii in timpul orelor de curs, dar si in incinta unitatilor de invatamant, potrivit noii legi a invatamantului preuniversitar, prin care se doreste cresterea calitatii actului de predare, dar si a sigurantei in scoli.Astfel, vor fi sanctionate modificarea documentelor scolare, detinerea sau consumul de droguri sau bauturi alcoolice, introducerea de arme sau de obiecte care pot pune in pericol viata colegilor si a personalului didactic sau ... citeste toata stirea