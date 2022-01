Elevii vor primi masti de protectie. Cimpeanu: Un milion de masti au fost distribuite in scoli

Testarea in scoli a fost amanata, iar autoritatile au hotarat sa ofere elevilor masti in mod gratuit, ca masura de precautie in fata valului cinci al pandemiei.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca duminica au fost distribuite in scoli un milion de masti de protectie impotriva COVID-19, pentru a fi folosite la inceputul saptamanii viitoare.Anuntul a fost facut duminica, 9 ianuarie, la postul de televiziune Digi 24, cu o zi inainte de reluarea cursurilor in ciclul prescolar si ... citeste toata stirea