Elicopterul SMURD de la Brasov a fost solicitat sa intervina, miercuri, 7 iunie, la un grav accident petrecut in judetul Alba.Un barbat a murit si o alta persoana a fost ranita, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune DN 14B, in zona localitatii Glogovet, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba.Una dintre persoanele implicate in accident a fost gasita constienta si acuza dureri abdominale. ... citeste toata stirea