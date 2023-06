Un accident s-a produs marti, 13 iunie, in jurul orelor 17.00, pe DN1, in zona Persani - Vladeni, din judetul Brasov. In coliziune au fost implicate doua autoturisme, cu 8 pasageri."In urma accidentului au rezultat 8 victime, dintre care 3 copii. Toate victimele sunt constiente", ne-a declarat maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov, imediat ce echipajele de interventie au ajuns la fata locului.Pentru ... citeste toata stirea