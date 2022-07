Elita e la "Mesota", varfurile la "Saguna"

Ministerul Educatiei a publicat joi, 14 iulie, rezultatele admiterii in licee, dupa media socotita in proportie de 80% din media de la Evaluarea Nationala si 20% - media anilor de gimnaziu. In acest an, ambele au fost mai mari decat in anii trecuti. La Evaluarea Nationala au fost subiecte usoare, iar mediile anilor de gimnaziu sunt dintotdeauna mult mai mari fata de examenul de final de gimnaziu. Asa se face ca ultimele medii de admitere din acest an sunt cu cateva zecimi mai mari decat anul ... citeste toata stirea