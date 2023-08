Elon Musk a spus intr-o postare pe social media ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior ca Twitter, transmite Reuters.Mogulii retelelor de socializare s-au provocat unul pe altul intr-un meci de arte martiale mixte, in cusca, in Las Vegas, din iunie."Lupta Zuck v Musk va fi ... citeste toata stirea