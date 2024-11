Elon Musk, mai bogat cu 20 de miliarde de dolari datorita victoriei lui Trump

Crestere puternica a Wall Street, miercuri, iar Elon Musk a devenit cu 20 de miliarde de dolari mai bogat datorita victoriei lui Trump in alegeri.Bursa americana a inregistrat o crestere record miercuri, in contextul victoriei lui Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2024, in timp ce actiunile Tesla au urcat cu ... citește toată știrea