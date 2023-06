Elon Musk anunta ca vrea sa implanteze primul cip in creierul unui om pana la sfarsitul anului.Elon Musk a anuntat vineri ca doreste sa doteze "anul acesta" o prima fiinta umana cu implanturi neuronale de la compania sa Neuralink, a carei tehnologie tocmai a fost autorizata in Statele Unite, transmite AFP."Speram ca, mai tarziu in acest an, vom realiza prima noastra implantare a unui cip la om, pentru cineva care are o forma de tetraplegie", a detaliat ... citeste toata stirea