Elvetia si-a prezentat noul pachet de finantari nerambursabile la Brasov

Ambasadorul Confederatiei Elvetiene in Romania, Excelenta Sa, Massimo Baggi, a fost vineri, 7 februarie, in vizita la Primaria Brasov, pentru a discuta despre posibilitatea accesarii unor finantari nerambursabile prin Program de cooperare elvetiano-roman de catre municipalitatea brasoveana."In mod traditional, Romania este al doilea cel mai mare beneficiar al contributiei noastre. Pentru o perioada, ati primit 120 de milioane de franci elvetieni, plus contributia guvernului roman. Si astazi ... citește toată știrea