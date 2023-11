Retailerul eMAG a anuntat ca Black Friday va avea loc in data de 10 noiembrie 2023. Romanii vor cheltui, in medie, 2.855 lei anul acesta, in crestere cu 11% fata de 2022, a declarat Irina Pencea, general manager eMAG, in cadrul unei conferinte de presa.Reprezentantii eMAG transmis ca romanii sunt in continuare interesati de a cumpara produse de Black Friday. Astfel, intentia de cumparare a ... citeste toata stirea