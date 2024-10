"Emigrantii" - prima premiera a stagiunii, la TSA

Brasovenii sunt asteptati miercuri, 16 octombrie, la prima premiera a stagiunii de la Teatrul "Sica Alexandrescu". Este vorba despre spectacolul "Emigrantii", de Slawomir Mrozek, pus in scena la Brasov de renumitul regizor Dominic Dembinski. Pe scurt, piesa vorbeste despre conditia celor care aleg strainatatea pentru o viata mai buna, dar in mod sigur nu asa cum v-ati astepta si nu in litera textului lui Mrozek. Doar ca exemplu: textul lui Mrozek are doua personaje, spectacolul lui Dembinski il ... citește toată știrea