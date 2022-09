Emigrantii revin in tara. Sute de copii au fost reinscrisi in scolile brasovene, in special in Fagaras sau Victoria

In judetul Brasov incep sa revina cei plecati peste hotare. Dovada stau cererile tot mai numeroase de echivalare de studii si reinscrieri in scoli. Cele mai multe solicitari sunt pentru Fagaras si Victoria."Daca tot anul scolar trecut am avut 322 de cereri de echivalare de studii, de la familii care se intorc si isi scolarizeaza copiii in sistemul romanesc, anul acesta, urmaream statisticile, numai pana in iunie am avut peste 350. Deci, pana la jumatatea anului am ... citeste toata stirea