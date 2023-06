La 15 iunie 2023 se implinesc 134 de ani de la moartea marelui poet Mihai Eminescu. Moartea geniului literaturii romanesti a ramas si astazi invelita in mister, la fel cum si data nasterii acestuia este o enigma.Marii scriitori si critici chiar si din zilele noastre nu au reusit sa descopere adevarul asupra modului in care s-a stins din viata marele poet si ziarist Eminescu. Inscrisurile vechi spun ca in anul 1883 in luna ianuarie, poetul a fost internat pentru prima data intr-un spital. Dupa ... citeste toata stirea