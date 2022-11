ENEL anunta oficial plecarea din Romania in 2023

Grupul italian de utilitati Enel a anuntat marti intentia de a pleca din Romania in anul 2023, scrie Reuters. Gigantul energetic italian are in plan vanzarea de active in valoare de 21 de miliarde de euro la nivel global, scrie Libertatea.Enel are in plan reducerea datoriilor grupului de la 69 de miliarde de euro la 51-52 de miliarde, conform planului. Grupul vrea sa se concentreze pe sase piete si sa investeasca in jur de 37 de miliarde de euro in urmatorii trei ani, ... citeste toata stirea