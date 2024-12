Energia solara produsa in instalatii fotovoltaice, in crestere cu 55%, in primele zece luni ale anului

Energia solara produsa in instalatii fotovoltaice in primele zece luni ale acestui an a fost de 3,18 miliarde kWh, in crestere cu 55,1% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Cifrele referitoare la energia solara produsa in instalatii fotovoltaice includ si prosumatorii, potrivit Agerpres.Productia din termocentrale a fost de 14,06 miliarde kWh, in scadere cu 1,2%, productia din hidrocentrale a fost de 12,53 ... citește toată știrea