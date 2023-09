Vineri, de la ora 18.30, in Foaierul Operei Brasov, melomanii sunt invitati la un recital conferinta dedicat compozitorului George Enescu. Evenimentul se desfasoara sub egida Festivalului International "George Enescu", iar la Brasov ajunge la cea de-a 80-a prezentare, dupa ce a fost sustinut in intreaga tara, precum si in strainatate. "Conceptul inedit al recitalului - conferinta a prins contur in urma unei analize a celor sapte productii ale operei Oedipe, realizate in Statele Unite ale ... citeste toata stirea