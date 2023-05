Anul trecut, reprezentantii Primariei Brasov au solutionat un litigiu in ceea ce priveste proprietatea unei parcele de peste 1.000 mp de pe strada Prunului, din vecinatatea fostului strand Noua. Planul edililor a fost de amenaja in acest loc un parculet, astfel ca pe final de an au inceput si lucrarile de igienizare a perimetrului si de toaletare a vegetatiei care crescuse necontrolat. Totodata, locul a fost imprejmuit, iar in ianuarie au fost aduse si mai multe banci, cosuri de gunoi si o masa ... citeste toata stirea