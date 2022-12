Epidemie de gripa si tuse. Boala poate tine chiar si o luna. Complicatii pulmonare, neurologice, insuficienta respiratorie

Este epidemie de gripa in Romania. Cazurile de gripa sunt de doua, trei ori mai mari decat cele de COVID-19, iar oamenii se plang de simptomul cel mai suparator pe care-l au: tusea. Medicii avertizeaza ca lunile ianuarie si februarie va fi mult mai rau.Suntem in plina epidemiede gripa, iar spitalele de boli infectioase sunt pline de la o ora la alta de pacienti cu febra si tuse. Potrivit medicilor, in acest moment, in spitale se inregistreaza un numar dublu de cazuri de gripa A fata de ... citeste toata stirea