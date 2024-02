Episcopul Nicolae Popeea, comemorat la Sacele

Pe 17 februarie s-au implinit 198 de ani de la nasterea episcopului Nicolae Popeea al Caransebesului (1889-1908), vrednic fiu al plaiurilor Sacelene, nascut in 1826 in familia preotului Neagoe si Voica Popeea din Satulungul de Sus, actualul cartier Electroprecizia.Din dorinta de a pune in valoare personalitati marcante ale culturii din cele sapte sate Sacelene, "Despartamantul Astra Fratii Popeea", cu sprijinul Primariei Sacele, in colaborare cu Scoala gimnaziala nr 4 Sacele - "Fratii Popeea", ... citește toată știrea