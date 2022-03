,,Eram batuti cu bastoanele pe spate si talpi". Marturia unei adolescente depusa in Fortul 13 Jilava in Decembrie 1989, folosita in procesul disidentului Gheorghe Ursu

Fostul ofiter de Securitate Marin Pirvulescu, inculpat alaturi de Vasile Hodis pentru crime impotriva umanitatii in dosarul uciderii disidentului Gheorghe Ursu, a fost plasat de un martor in ultimele zile ale regimului comunist la inchisoarea Jilava, acolo unde au fost dusi multi dintre revolutionarii din Decembrie '89. O femeie, care pe atunci avea 15 ani, a relatat in fata Inaltei curti cum militienii si securistii i-au torturat pe cei care se opuneau regimului pana in ultima clipa de ... citeste toata stirea