Erata - 8 noiembrie 2024

Erata la anuntul publicat marti, 29 octombrie 2024. In textul initial, data inceperii sedintelor a fost mentionata eronat ca fiind luni, 10 noiembrie 2024, in loc de luni, 11 noiembrie 2024. Astfel, "data corecta a sedintelor este luni, 11 noiembrie 2024, ora 11, la sediul Consiliului Local Cristian din str. Piata Libertatii nr. 1, com. ... citește toată știrea