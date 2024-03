Erika Isac va canta la Massif, pe 17 martie

Artista Erika Isac vine la festivalul Massif si va urca pe scena G.O.A.T. duminica, 17 martie, intr-un show in care se vor auzi cele mai cunoscute hituri ale artistei, printre care si viralul manifest "Macarena", dar si piesa lansata recent, "Femei in Parlament".In 2023, artista a inceput sa se remarce pe scena urbana a muzicii, mai ales datorita piesei "Tap Tap", prima care a deschis seria lansarilor cu mesaj dedicat femeilor.A urmat piesa "Femei", care are peste 3 milioane de vizualizari ... citește toată știrea