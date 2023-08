Noua varianta Eris a coronavirusului a ajuns si in Romania, dar nu se asteapta un val precum cel anterior.Directorul medical al Institutului "Matei Bals", Adrian Marinescu, a declarat miercuri, pentru Agerpres ca varianta Eris a noului coronavirus este prezenta si in Romania, dar nu se poate discuta despre un val cum a fost cel anterior, provocat de Omicron.Medicul sustine ca se estimeaza ca aproximativ 30% din cazurile noi de infectie cu SARS-CoV-2 sunt cu aceasta varianta, inclusiv in ... citeste toata stirea