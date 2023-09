De ce aleg medicii sa lucreze in spitalele mici si care e mare discrepanta intre salariul medicului din spitalul mic cu salariul medicului din spitalul mare: "Medicul din spitalul mic, la fel de bine platit ca cel din spitalul mare. In spitalul mic nu se petrece nimic, in spitalul mare sunt patru operatii majore in garda".Criza de personal din sistemul de sanatate pare a nu se sfarsi prea curand. In acest an, prima optiune a studentilor la Rezidentiat a fost dermatologia. Studentii la ... citeste toata stirea