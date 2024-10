"Eroii nu mai au nevoi, eroii ne mai au pe noi". Stafeta Veteranilor, pentru al 10-lea an, la Brasov

Stafeta Veteranilor a ajuns sambata, 19 octombrie, in cursul serii, la sediul comandamentului Brigazii 2 Vanatori de Munte "Sarmizegetusa" din Brasov, fiind purtata in alergare de militari din cadrul brigazii pe traseul "Galben", intre Sinaia si Brasov. Pentru al 10-lea an, vanatorii de munte au adus stafeta in oras pastrand vie traditia care aminteste an de an de sacrificiul veteranilor de razboi."Sunt veteran al teatrelor de operatii. Traseul a fost unul bun, vremea a fost prielnica pentru ... citește toată știrea