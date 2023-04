300,000 de voturi ale romanilor pe platforma destinatiaanului.ro, un juriu format din 100 de experti, dar si un amplu studiu sociologic au stabilit clasamentul acestui an in noua categorii. Palatul Culturii Iasi, Romania - 28 Aprilie 2023. Gala Destinatia Anului 2023, desfasurata in somptuosul Palat al Culturii din Iasi, avand ca gazda si partener principal Primaria Municipiului Iasi a anuntat Destinatiile Anului 2023 in Romania."Suntem impreuna pentru a celebra cele mai frumoase, cele mai ... citeste toata stirea