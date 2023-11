In fiecare an, timp de o zi, autoritatile dintr-un stat din nordul european fac publice datele fiscale ale tuturor cetatenilor.Ziua Transparentei, care are loc in fiecare an pe 8 noiembrie in Finlanda, este singura in care toate veniturile fiscale ale cetatenilor sunt publicate de stat si oricine le poate consulta. Oricine poate afla, ... citeste toata stirea