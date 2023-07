Cel mai recent raport al Comisiei Europene privind salariile si indemnizatiile cadrelor didactice si ale directorilor de scoli in Europa - 2020/2021 arata ca cele mai mari salarii medii brute anuale pentru cadrele didactice debutante sunt in Luxemburg, Elvetia, Germania, Danemarca si Islanda. Cele mai modeste venituri se inregistreaza in Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia-Hertegovina si Albania.Europa Centrala si de Est, precum si tarile V4 (Grupul de la Visegrad) se situeaza la ... citeste toata stirea