Tanarul din Rasnov care a inselat zeci de persoane cu promisiunea unor castiguri substantiale din investitii cu criptomonede si comert de NFT-uri avea un stil de viata opulent. Potrivit politistilor brasoveni, cu ajutorul banilor incasati din inselaciuni, tanarul se afisa pe retelele sociale in timp ce era in vacante de lux, in autoturisme ori locuinte scumpe, cu mult peste veniturile legal obtinute si declarate. Urmatoarele 30 de zile le va petrece, insa, in arest preventiv."Din cercetari a ... citeste toata stirea