Escrocii arestati la Brasov au pagubit prin "smishing" 51 de persoane cu 600.000 de lei

Monitorul ExpresEscrocii arestati la Brasov au pagubit prin "smishing" 51 de persoane cu 600.000 de lei . Politistii si procurorii brasoveni au venit cu precizari in cazul infractorilor care au actionat in grup si dintre care 6 au fost arestati ieri, la Brasov."La data de 27.06.2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, cu sprijinul mai multor structuri din cadrul I.G.P.R. si sub coordonarea Parchetului de pe ... citește toată știrea