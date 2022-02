Esec administrativ de 2 milioane de lei: 1,58% dintre locuitorii Brasovului, interesati de bugetarea participativa

Nici 2% dintre locuitorii Brasovului nu s-au implicat in proiectul de bugetare participativa prin care Primaria finanteaza proiecte depuse si votate de localnici.Doar 3.906 dintre cei 246.784 de locuitori cu drept de vot ai municipiului Brasov (2020), reprezentand 1.58%, s-au implicat in proiectul de bugetare participativa lansat anul trecut de municipalitate, prin care administratia locala le-a propus localnicilor sa initieze proiecte pe care le doresc implementate in cartierul lor si care ... citeste toata stirea