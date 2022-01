Esecul Salco Serv. Primarul vrea sa arunce responsabilitatea pe umerii consilierilor locali

Dezbaterea publica pentru salubritate, dar fara publicFuctionarii publici pusi sa emita adrese pe banda rulantaDatoria Primariei Fagaras fata de Salco este de 2,7 milioane de leiDupa ce deciziile luate au adus in pragul falimentului societatea de salubritate, primarul Fagarasului vrea acum sa arunce responsabilitatea esecului in spatele Legislativului. Adica sa scoata castanele din foc cu mana altuia, o atitudine specifica pentru acest edil in mai toate situatiile partinitoare pe care le ... citeste toata stirea