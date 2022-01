Esi se anuleaza buletinul daca nu locuiesti la adresa declarata? Explicatiile MAI

Un proiect de lege pus in dezbatere de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prevede ca cetatenii care locuiesc la alta adresa decat cea trecuta in buletin pot ramane fara actul de identitate. Masura ar putea sa afecteze inclusiv persoanele care stau in gazda sau chirie si nu au incheiat contracte cu proprietarii.Proiectul arata ca la aceeasi adresa nu vor mai putea locui mai mult de zece persoane care nu sunt inrudite. De asemenea, daca proiectul va fi aprobat, noua lege ar impune anularea ... citeste toata stirea