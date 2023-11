Noi cresteri ale preturilor la tigari si extinderea "zonelor fara tutun" la plaje, parcuri si in apropierea scolilor: marti, guvernul de la Paris a prezentat un nou plan antifumat menit sa "raspunda provocarii unei generatii fara tutun pana in 2032", transmite agentia AFP, citata de boursorama.com.Acest nou program national anti-fumat pentru perioada 2023-2027 se bazeaza in principal pe "cresterea fiscalitatii si a interdictiilor legate de tutun", a explicat ministrul Sanatatii, Aurelien ... citeste toata stirea