Este bine sau nu sa va programati concediul in luna iulie?

Temperaturile vor fi mai mari decat cele specifice acestei perioade, se arata in prognoza pentru 4 saptamani emisa marti, 21 iunie, de Administratia Nationala de Meteorologie."Chiar daca mai avem patrunderi mai reci de o zi sau doua, pe totalul lunii urmatoare, vorbim de caldura in toata tara. Se pare ca mai cald in vest si in sud-vest si cu un deficit de precipitatii cam pe tot intervalul. In consecinta, pe zona tarii noastre, este bine daca avem timp si concediu sa ne organizam vacanta atat ... citeste toata stirea